عميد متقاعد أُوقف ووقفة لتجمع متقاعدين الأمن الداخليّ

أوقفت قوى من الجيش العميد المتقاعد، في قوى الأمن الداخليّ، رئيس المركز الطبيّ، في صور، سابقًا، الطبيب عصام عيسى، بعد أن اقتحم منزلًا عائدًا له كان قد أجّره وهدّد المقيمين فيه بالقتل، مستخدمًا السلاح M4 و ثلاث مسدسات.



وأثار ذلك حالة من الهلع والخوف وشكّل جرمًا جنائيًا استجوب توقيفه، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافيّ، في الجنوب، القاضي رهيف رمضان.



ووزّع تجمع متقاعدين قوى الأمن الداخليّ، في لبنان، بيانًا دعا فيه إلى وقفة رمزية، الاثنين، الساعة ١١ صباحًا، أمام قصر عدل صيدا استنكارًا لطريقة التوقيف.