مروجا مخدّرات ينشطان على متن دراجتهما الآلية بقبضة مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود

حدّدت عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت هوية مروجي مخدرّات ينشطان على متن دراجتهما الآلية، وهما:

ح. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. م. (مواليد عام 1995، لبناني).



وتبيّن انهما مطلوبان بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار وتجارة مخدّرات.



وبتاريخ 26-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت القبض عليهما أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلة الرملة البيضاء على متن دراجتهما الآليّة.



وبتفتيشهما والدراجتين، ضُبط بحوزتهما ما يلي:



/12/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالى /12/غ.

/9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى /26/ غ.

/4/ علب بلاستيكية مغلّفة تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالى /16/ غ.

كمية من مادتي الباز الكوكايين وحشيشة الكيف.

سكّين ست طقات.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات.