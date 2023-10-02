مصلحة تسجيل السيارات تستكمل هذا الاسبوع إنجاز معاملات دفع الميكانيك وأنقاض الآليات والسيارات

أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، عبر حسابها على منصة "أكس"، أنها سوف تستكمل خلال هذا الاسبوع (الثلاثاء، الاربعاء والخميس) انجاز المعاملات التالية: - دفع الميكانيك - انقاض الآليات والسيارات في كل من الاقسام الآتية: الدكوانة - زحلة - صيدا - النبطية وطرابلس.