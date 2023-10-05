في عملية خاطفة... الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج مخدّرات في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

نفّذت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عملية خاطفة في محلة سوق الخان في حاصبيا، نتج عنها توقيف الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج المخدرات في منطقة شبعا وجوارها، ويدعى ع. غ. ن. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)، وكان على متن دراجة آلية، تم ضبطها.



وأثناء عملية التوقيف، حاول الفرار من عناصر القوة وتدخّل أحد أصدقائه محاولاً مساعدته على الفرار وتهريبه، إلا أنهم تمكّنوا من توقيفه أيضاً، ويدعى: أ. ه. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني).



يُذكر أن الرأس المدبّر هو من أصحاب السوابق، وبحقه العديد من مذكرات التوقيف بجرائم تجارة وترويج المخدرات، ويُعَدّ من الأشخاص الخطرين، كما انه حذر جداً في تنقّلاته.



وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة شبعا والمناطق المجاورة، واعترف الثاني بما نُسِبَ إليه.