قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله

توفي أربعة أشخاص وسُجلت عدّة حالات اختناق في سجن زحلة، الذي يضم ٦٥٠ نزيلا، جراء اندلاع حريق داخله، يُقال إنه نتيجة تمرد، بحسب المعلومات الاولية.



وتعمل سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر والدفاع المدني على نقل عدد من المصابين الى مستشفى الرئيس الياس الحكومي لمعالجتهم.