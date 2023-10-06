مولوي يتابع مجريات ما يحدث في سجن زحلة: لحماية محيط السجن

تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مجريات ما يحدث في سجن رحلة إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران داخل السجن وامتدادها الى الطوابق العليا في مبنى السجن.



وأجرى مولوي لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، والمدير العام اللدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.



أيضا، تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه بآخر المستجدات.



هذا وكلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.