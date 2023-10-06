تعطّل مركب هجرة غير شرعي مقابل جزيرة الرامكين والجيش اللبناني يتدخّل

تعطّل مركب هجرة غير شرعي على متنه 125 شخصا، مقابل جزيرة الرامكين، انطلق من الشواطئ اللبنانية.



وعلى الاثر، استغاث الركاب بالجيش اللبناني الذي أدخل المركب إلى مرفأ طرابلس.



وتعمل فرق الصليب الاحمر اللبناني على انقاذ واسعاف الركاب وهم سوريون وفلسطنيون، مع العلم أن ليس هناك أي إصابة.