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قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان

امن وقضاء
2023-10-07 | 07:10
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قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان
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قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان

أوقفت قوّة من شعبة المعلومات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، في محلّة الدورة، شابين وفتاة بتهمة تشكيل عصابة سلب بقوّة السّلاح تطال محالًا تجاريّة ومواطنين.

وضبطت بحوزتهم مسدّسَين حربيَّين، وبطاقات هويّة مزوّرة عليها صورهم الشّمسيّة بأسماء أخرى، ومبالغ ماليّة مزيّفة، إضافةً إلى ضبط سيارتين استُخدمتا في عمليات السّلب التي نفّذوها.

وأعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي - شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بلاغ، قيام هذه العصابة بعمليات إحتيالية عن طريق شراء بضائع ودفع قيمتها بأوراق نقديّة مزيّفة، مركّزة نشاطها، ضمن محافظة جبل لبنان.

وتضمّن البلاغ: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التّي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم:

م. ق. (مواليد عام 1982، لبناني)

ن. ش. (مواليد عام 1973، لبناني)

ن. ع. (مواليد عام 1991، فلسطينية)

وبتفتيش منزل الأول، ضُبِطَ بداخله أوراق ومستندات عائدة لأشخاص تعرضوا لعمليات سلب، وكميّة من حشيشة الكيف، وحبوب مخدّرة، ولوحة سيارة مسروقة، ودراجة آليّة مسروقة، وقنبلة يدويّة."

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نُسب إليهم، إضافة إلى تعاطيهم المخدِرات.

إذًا، أُجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور الموقوفين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الحضور الى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في سن الفيل، أو الاتّصال على رقم الهاتف: 513732/01 لاتّخاذ التّدابير اللّازمة.

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