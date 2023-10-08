الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك

امن وقضاء
2023-10-08 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كشفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي خلفيات جريمة حصلت في بلدة العقبة قضاء راشيا بتاريخ 3-10-2023، عندما تعرّض الشاب ر. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) لإصابة بطلق ناري في ظهره، نُقِلَ على إثره إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.

وتبيّن لشعبة المعلومات أن الحادثة حصلت بسبب خلافات عائلية، وأن مطلق النار هو شقيق المغدور، ويدعى:
م. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)، وقد توارى عن الانظار بعد الجريمة بالتاريخ ذاته.

وبعد عملية متابعة دقيقة نفّذتها دوريات الشعبة، تمكّنت من تحديد مكان اختباء (م. ح.) في محلة العقبة حيث عملت على توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه شقيقه وأرداه قتيلاً، وذلك نتيجة خلاف عائلي حصل بينهما منذ حوالى الـ/6/ أشهر، حيث أقدم خلاله (ر. ح.) على إطلاق النار باتجاه (م. ح.) وأصابه في قدمه، وأُجبر حينها على الإدعاء بأن إصابته حصلت عن طريق الخطأ أثناء اللّهو بسلاح صيد.
 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

النار

شقيقه

وأرداه

قتيلاً

وتوارى

الأنظار...

إليكم

LBCI التالي
مسلح يطلق النار عند طريق صيدا القديمة باتجاه كفرشيما (فيديو)
قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-08-18

أطلق النار على شقيقه فأرداه وأصاب الزوجة في مجدل عنجر

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-07

الجيش الاسرائيلي أطلق 5 طلقات باتجاه عدد من الشبان وهم على درجاتهم النارية ويحملون أعلام حزب الله على الحدود مقابل مستوطنة المطلة

LBCI
منوعات
2023-10-03

لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!

LBCI
منوعات
2023-09-28

في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:05

مسلح يطلق النار عند طريق صيدا القديمة باتجاه كفرشيما (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-10-07

قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان

LBCI
امن وقضاء
2023-10-07

أمن الدولة هدمت خيمًا غير شرعية للاجئين في حاصبيا

LBCI
امن وقضاء
2023-10-06

الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:59

نتنياهو يعين هيرش مسؤولا عن ملف الاسرى والمفقودين

LBCI
منوعات
2023-09-12

بعد ساعات من عرضه الزواج عليها في عيد ميلادها... ضرب "خطيبته" وسحبها من شعرها في الشارع وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2023-10-05

الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!

LBCI
أخبار دولية
11:10

تضامن أوكرانيّ مع إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

وقفة تضامنية في الضاحية الجنوبية بعنوان “نصرة للقدس وكل فلسطين”

LBCI
أخبار لبنان
08:07

باسيل: أطراف المقاومة أثبتوا أنهم قادرون على استعادة أرضهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

المشهد السياسي الاسرائيلي... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في اليوم الثاني من عميلة "طوفان الأقصى"... كيف يبدو المشهد الميداني حتى الساعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

كيف تطور الوضع الامني جنوبا منذ الصباح؟

LBCI
أخبار دولية
05:24

شرطي مصري يطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية وسقوط عدد من القتلى (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
04:02

عملية "طوفان الأقصى".. كيف تبدو الصورة الميدانية؟

LBCI
أخبار لبنان
00:22

معلومات عن استهداف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف في مزارع شبعا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
17:17

هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI عن آخر تطورات "طوفان الأقصى"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:22

معلومات عن استهداف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف في مزارع شبعا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:31

ادرعي: ردًّا على الاعتداء الصاروخي من لبنان قامت طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي بقصف بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)

LBCI
خبر عاجل
01:09

المقاومة الإسلامية في لبنان: الهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا

LBCI
خبر عاجل
00:44

ادرعي: اسرائيل تقصف في هذه الأثناء المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
00:20

جيروزاليم بوست: عدد من الاسرائيليين في عداد المفقودين وبحسب تقارير غير رسمية قد يكون بلغ عددهم نحو 750

LBCI
أخبار لبنان
00:54

بالفيديو: لحظة استهداف مركز الرادار والرويسات العلم في مزارع شبعا

LBCI
فنّ
09:17

الموت يفجع الممثل عمار شلق

LBCI
خبر عاجل
15:19

نتنياهو: سننتقم منهم على اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل وسننتقم من كل المناطق التي تتواجد فيها حماس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More