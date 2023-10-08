أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كشفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي خلفيات جريمة حصلت في بلدة العقبة قضاء راشيا بتاريخ 3-10-2023، عندما تعرّض الشاب ر. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) لإصابة بطلق ناري في ظهره، نُقِلَ على إثره إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.وتبيّن لشعبة المعلومات أن الحادثة حصلت بسبب خلافات عائلية، وأن مطلق النار هو شقيق المغدور، ويدعى:م. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)، وقد توارى عن الانظار بعد الجريمة بالتاريخ ذاته.وبعد عملية متابعة دقيقة نفّذتها دوريات الشعبة، تمكّنت من تحديد مكان اختباء (م. ح.) في محلة العقبة حيث عملت على توقيفه.وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه شقيقه وأرداه قتيلاً، وذلك نتيجة خلاف عائلي حصل بينهما منذ حوالى الـ/6/ أشهر، حيث أقدم خلاله (ر. ح.) على إطلاق النار باتجاه (م. ح.) وأصابه في قدمه، وأُجبر حينها على الإدعاء بأن إصابته حصلت عن طريق الخطأ أثناء اللّهو بسلاح صيد.