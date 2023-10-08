تيننتي للـLBCI: نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد والوضع مستقر حاليا

أكد الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أننا " نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد وتوتر على الحدود الجنوبية".



وأكد، في حديث للـLBCI، أنهم يعملون 24/7، مشيرا إلى أن الوضع مستقر حاليا.



وشدد على أن قوات اليونيفيل تواصل دائم مع الجيش اللبناني وقائده و"نعمل جنبا إلى جنب".