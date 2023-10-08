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تيننتي للـLBCI: نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد والوضع مستقر حاليا
امن وقضاء
2023-10-08 | 13:27
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تيننتي للـLBCI: نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد والوضع مستقر حاليا
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تيننتي للـLBCI: نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد والوضع مستقر حاليا
أكد الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أننا " نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد وتوتر على الحدود الجنوبية".
وأكد، في حديث للـLBCI، أنهم يعملون 24/7، مشيرا إلى أن الوضع مستقر حاليا.
وشدد على أن قوات اليونيفيل تواصل دائم مع الجيش اللبناني وقائده و"نعمل جنبا إلى جنب".
أخبار لبنان
امن وقضاء
تيننتي
اليونيفيل
الحدود الجنوبية
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