أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

استمرارًا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ويواصل المقاتلون عمليات التمشيط في المنطقة.
كما وتشن المروحيات حاليًا الغارات في المنطقة. المزيد من التفاصيل لاحقًا.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2023
استمرارًا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ويواصل المقاتلون عمليات التمشيط في المنطقة.
كما وتشن المروحيات حاليًا الغارات في المنطقة. المزيد من التفاصيل لاحقًا.