أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.



وتابع بالقول:" يواصل المقاتلون عمليات التمشيط في المنطقة. كما وتشن المروحيات حاليًا الغارات في المنطقة".