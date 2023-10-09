ميقاتي تابع الأوضاع الأمنية في الجنوب والتقى قائد الجيش وماغرو وريزا

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع زواره، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، الأوضاع الأمنية الراهنة في الجنوب.



وفي هذا الإطار، التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون.



واجتمع أيضا مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو.



كما اجتمع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا.



وعرض مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم شؤون وزارته.