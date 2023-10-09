الجيش اللبناني: اصابة ضابط بجروح في خراج بلدة رميش

أعلن الجيش اللبناني في بيان ان "مناطق حدودية في الجنوب تعرّضت للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة."