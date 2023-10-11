"الريجي" ضبطت في ذوق مصبح أراضٍ لزراعة أوراق السيجار ومعدّات لتصنيعه

ضَبطَ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في منطقة ذوق مصبح أراض مخصصة لزراعة أوراق السيجار، في إطار جهود الإدارة المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير.



وصادر عناصر الجهاز المضبوطات، ومعدّات مستخدمة في تصنيع السيجار.



من جهة أخرى، دهمت وحدات الجهاز محالًا في منطقة ذوق مكايل، وصادرت منها كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية (vape)، وسُطِّرَت محاضر بالمخالفين يَنظر فيها القضاء المختصّ.