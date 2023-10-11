المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح ‏مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أنه "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الاسرائيلية يوم الاثنين 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج، استهدفت المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع الجرداح ‏ مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏"

واكدت المقاومة الإسلامية أنها "ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف لبنان وأمن شعبه خصوصا عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.‏"