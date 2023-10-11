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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
امن وقضاء
2023-10-11 | 04:32
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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أنه "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الاسرائيلية يوم الاثنين 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشهاد حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج، استهدفت المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. "
واكدت المقاومة الإسلامية أنها "ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خصوصا عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء."
أخبار لبنان
امن وقضاء
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