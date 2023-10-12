حجّار يشكّل خليّة طوارىء لمواكبة التطوّرات الأمنيّة وتداعياتها على الجنوب

شكّل وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار خليّة طوارىء في الوزارة لمواكبة كافة التطوّرات الميدانيّة الأمنيّة الأخيرة وتداعياتها على جنوب لبنان، من اجل اتخاذ ما يمكن من تدابير إحترازيّة وتفاعليّة بين أقسام ودوائر الوزارة للوقوف إلى جانب المواطنين المتضرّرين وتقديم المساعدة اللازمة.



وستعمل هذه الخليّة بالتنسيق مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية (قرار رقم 43/2023) في رئاسة مجلس الوزراء.