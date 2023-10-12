مديرية المخابرات تلقي القبض على مواطنين بجرائم عديدة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في منطقة صحراء الشويفات، المواطن (م.م.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وتأليف عصابة لترويجها، وإطلاق النار باتجاه عنصر أمنيّ وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى ارتكاب أعمال احتيال.



وضُبطت، في حوزته، كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ ماليّ، حسبما أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان.



وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة حي السلم المواطن (ح.و.) المطلوب بجرم تعاطي المخدرات وإطلاق النار بتواريخ مختلفة، والسوريَّين (أ.ك.) و(م.ع.) المطلوبَين بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار.



وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.



ودهمت الدورية منازل الموقوفين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر ومبلغًا ماليًّا، لتُسلّم المضبوطات.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.