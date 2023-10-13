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معطيات أولية بشأن ما حدث في علما الشعب... إليكم كل التفاصيل

امن وقضاء
2023-10-13 | 11:02
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معطيات أولية بشأن ما حدث في علما الشعب... إليكم كل التفاصيل
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معطيات أولية بشأن ما حدث في علما الشعب... إليكم كل التفاصيل

سُجّلت في علما الشعب محاولة تفجير الجدار الفاصل بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، ليطلق بعدها الجيش الاسرائيلي عدد كبير من القذائف اصابت برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب، ترافقت مع طائرات استطلاع، ما أدى إلى توتر كبير في المنطقة.

بالتزامن، سُجل اشتباه لمحاولة تسلل نحو الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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امن وقضاء

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