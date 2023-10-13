الجيش: العدو الإسرائيلي استهدف برج مراقبة غير مشغول للجيش في خراج علما الشعب ولا اصابات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 13/10/2023، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".