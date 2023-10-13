قصف اسرائيلي في العديسة ردا على إطلاق نار من الاراضي اللبنانية

بعد أن رصد الجيش الاسرائيلي إطلاق نار من داخل الاراضي اللبنانية، استهدف إحدى المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ردّ الجانب الاسرائيلي بقصف على منطقة العديسة في جنوب لبنان.



القصف الاسرائيلي توقف عند قرابة السادسة مساء.

وقد علمت الـLBCI، أن لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني.