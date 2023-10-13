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بيان لوكالة رويترز: استشهاد المصور الاخباري للوكالة في جنوب لبنان
امن وقضاء
2023-10-13 | 13:50
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بيان لوكالة رويترز: استشهاد المصور الاخباري للوكالة في جنوب لبنان
أعلنت وكالة رويترز "وفاة أحد مصوري الأخبار لديها خلال عمله في جنوب لبنان".
وجاء في البيان: "نشعر بأسف عميق لوفاة مصور الفيديو لدينا، عصام عبدالله، وكان عصام عضوًا في طاقم رويترز في جنوب لبنان، حيث كان ينقل صورة مباشرة من هناك".
وأشار البيان إلى أن رويترز تبذل جهودًا للحصول على المزيد من المعلومات، وتتعاون مع السلطات في المنطقة، وتقدّم الدعم لعائلة عصام وزملائه.
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