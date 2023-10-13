تيننتي: لوقف إطلاق النار بشكل عاجل على الحدود لان احتمال خروج التصعيد عن السيطرة واضح

أوضح المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي أنه "عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".



وتابع: "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين".



ودعا تيننتي، "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل"، معتبرا أن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".



ولفت تيننتي الى ان "اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع".