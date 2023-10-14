المنسقة الخاص للأمم المتحدة في لبنان: يجب أن تتوقف دائرة العنف على طول الخط الأزرق بشكل فوري!

كتبت المنسقة الخاص للأمم المتحدة في لبنان وانا ورونيكا عبر منصة "اكس" "إن مقتل عصام عبدالله، المصور الصحفي في وكالة رويترز، وإصابة صحفيين آخرين أمر حزين للغاية وينبغي أن يمثل تحذيرا صارخا بشأن مخاطر الصراع المسلح، الأمر الذي تسعى وسائل الإعلام لتصويره رغم المخاطر الشخصية الهائلة التي يتعرض لها الاعلاميون."



وقالت "يجب أن تتوقف دائرة العنف على طول الخط الأزرق بشكل فوري! ويتعين حماية لبنان من مخاطر الصراع الذي هو بغنى عنه".