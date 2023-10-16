الجيش يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية

عثرت وحدة من قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه على 20 منصة إطلاق صواريخ، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية بين لبنان واسرائيل.



وأعلنت القيادة، في بيان، أنّ 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق، في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية.



وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.