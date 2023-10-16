المقاومة الإسلاميّة: ‏استهداف خمسة مواقع اسرائيلية وتحقيق اصابات مؤكّدة فيها

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في بيان أنها ‏استهدفت خمسة مواقع اسرائيلية وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة، وحققت فيها إصابات مؤكدة.