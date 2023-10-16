المقاومة الاسلامية: مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا بالصواريخ ‏المُوجّهة

أعلنت "المقاومة الإسلاميّة في بيان انه "قُبيل الساعة السادسة من عصر اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في ‏المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفت دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابتها إصابة مباشرة". ‏