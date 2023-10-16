تدابير سير في وسط بيروت غدا تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 17-10-2023، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".