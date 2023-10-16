الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن: توقيف شبكة احتيال دولية استهدفت مسنين في ألمانيا اتخذت من لبنان مقرا لعملياتها

امن وقضاء
2023-10-16 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن: توقيف شبكة احتيال دولية استهدفت مسنين في ألمانيا اتخذت من لبنان مقرا لعملياتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قوى الامن: توقيف شبكة احتيال دولية استهدفت مسنين في ألمانيا اتخذت من لبنان مقرا لعملياتها

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة العصابات وشبكات الاحتيال الدّولية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن نشاط شبكة منظّمة تتّخذ من لبنان مقراً لعملياتها الاحتياليّة وتضم أشخاصاً من الجنسيّات اللّبنانية، التّركية والألمانية وتستهدف ألمانيين متواجدين في ألمانيا من خلال التّواصل معهم عبر سنترالات غير شرعيّة من تركيا لتجنّب رصدهم والإيقاع بهم من قبل السّلطات المعنيّة، ومن ثمّ الاستيلاء على أموال الضّحايا بطريقة احتياليّة.

بنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد هويّات أفراد الشّبكة المذكورة، وهم:

م. ك. (من مواليد العام ۱۹۸۲، لبناني).

ك. م (من مواليد العام ١٩٨٤، الماني / بحقة نشرة حمراء بجرم النصب واحتيال.

س. أ (من مواليد العام ٢٠٠٢، الماني (

م. ي (من مواليد العام ۱۹۸۰، تركي)

ن. خ (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني)

ع. ز (من مواليد العام ۱۹۸۳، لبناني)

أ. ك (من مواليد العام ۱۹۷۷، تركي).

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة المذكورة مداهمة متزامنة لثلاثة منازل في الأشرفية وبدارو والجميّزة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين أعلاه. وتم ضبط كميّة من أجهزة الاتّصال والحواسيب المحمولة وأجهزة خلويّة وألواح إلكترونيّة، يستخدمونها في عملياتهم.

بالتّحقيق معهم، إعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تشكيلهم عصابة دوليّة، وقيامهم بالتّواصل مع مئات الأشخاص المتواجدين في ألمانيا، وبخاصةٍ المسنّين منهم، وذلك عبر سنترالات اتّصال غير شرعية موجودة في تركيا يتم الولوج إليها من لبنان بواسطة برامج مشفّرة ومن خلال الأجهزة والبرامج الإلكترونية المضبوطة بحوزتهم، لتجنّب رصدهم. وأنّهم كانوا يوهمون الضّحايا بأنهم من الشّرطة الألمانية، فيقومون بالمناورات الاحتيالية لحثّ ضحاياهم على تسليم أموالهم المنقولة لإحدى دورياتهم المزعومة تحت ذريعة حمايتهم من أفراد العصابات واللّصوص الذين يريدون استهدافهم، ثم يتم إرسال أفراد من العصابة متواجدين في المانيا فينتحلون صفة دوريّات من الشّرطة القضائية الألمانية، وبعد وصولهم إلى منازل الضّحايا واستلامهم الأموال يتوارون عن الأنظار. وقد أظهرت التّحقيقات أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال جرى نقلها أو تهريبها إلى لبنان بطرق ووسائل مختلفة.

تجري المتابعة والتّنسيق مع السّلطات الألمانيّة المختصّة لإجراء المقتضى والعمل على توقيف المتورّطين في ألمانيا.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".

أخبار لبنان

امن وقضاء

الامن:

توقيف

احتيال

دولية

استهدفت

مسنين

ألمانيا

اتخذت

لبنان

لعملياتها

LBCI التالي
نقابة أصحاب المستشفيات تستنكر حادث مستشفى المعونات
بعد تخطيط دام لثلاثة أشهر وقتل... مفرزة الجديدة القضائيّة تُلقي القبض على القاتلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-09-30

شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-01

شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية عدة بمبالغ مالية مزيّفة.. والمعلومات توقف عدداً منها

LBCI
أخبار دولية
2023-08-13

إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين السوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنروج

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-21

توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أميركا الجنوبية فأوروبا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:59

تدابير سير في وسط بيروت غدا تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

LBCI
امن وقضاء
11:35

المقاومة الاسلامية: مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا بالصواريخ ‏المُوجّهة

LBCI
امن وقضاء
10:14

المقاومة الإسلاميّة: ‏استهداف خمسة مواقع اسرائيلية وتحقيق اصابات مؤكّدة فيها

LBCI
امن وقضاء
07:44

الجيش يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:10

ميرفا القاضي بالمايوه على البحر.. صورها استفزت المتابعين!

LBCI
منوعات
09:37

"إنه مريض"... شغل المواد الإباحية الفاضحة على مكبر الصوت في حديقته وما كان يقوم به أثار رعب سكان الحي!

LBCI
آخر الأخبار
09:39

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ذوق مصبح باتجاه جونية

LBCI
اسرار
01:44

اسرار الصحف المحلية 16-10-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:03

بنيامين نتنياهو هدد ايران وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الوضع في جنوب لبنان... ماذا في تطورات اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

اسرائيل أخلت مستوطنات في محيط الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

بلينكن في إسرائيل للمرة الثانية هذا الأسبوع... فماذا في المداولات الأميركية الاسرائيلية اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في فلسطين المحتلة... مرفأ مفتوح وآخر مغلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معبر رفح... فُتح أو لم يُفتح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"تكريم" استضافت حلقات نقاش وورش عمل تفاعلية تحت عنوان "سياسات الصدمة والشفاء الجماعي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـLBCI عند معبر رفح من الجانب المصري... كيف تبدو الصورة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)

LBCI
فنّ
05:10

ميرفا القاضي بالمايوه على البحر.. صورها استفزت المتابعين!

LBCI
خبر عاجل
16:37

صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة ⁧‫العديسة

LBCI
خبر عاجل
09:46

اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي

LBCI
منوعات
17:05

أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:01

ادرعي: إذا أخطأ حزب الله التقدير في تجربتنا فإن الرد سيكون فتاكاً

LBCI
خبر عاجل
13:11

كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

LBCI
فنّ
05:47

الموت يفجع كارول سماحة... "بعدني مش عم صدق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More