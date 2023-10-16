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الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة

امن وقضاء
2023-10-16 | 17:23
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الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة
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الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان " عناصر الدفاع المدني تمكنت في هذه الاثناء من انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية."
 
وقالت "تندرج هذه المهمة في إطار استكمال عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني منذ الساعة ١٣،٤٥ من ظهر اليوم، والمستمرة دون توقف، بحثا عن الناجين من كارثة انهيار مبنى المنصورية، التزاما بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي تفقّد الموقع وتباحث مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في سير العمليات."

واضافت "سيواصل العناصر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل دون توقف الى حين العثور على كافة المفقودين، مع الإشارة إلى أنه تبين أن إحدى قاطنات المبنى التي كانت مسجلة على قائمة المفقودين قد وجدت في منطقة الأشرفية ما يجعل عدد المفقودين يتقلص الى ستة."

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