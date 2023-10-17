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انتشال جثة مواطنة في المنصورية ليرتفع عدد الضحايا الى خمسة
امن وقضاء
2023-10-17 | 15:50
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انتشال جثة مواطنة في المنصورية ليرتفع عدد الضحايا الى خمسة
بعد استمرار عمليات البحث عن الناجين من كارثة انهيار مبنى المنصورية لأكثر من ثلاثين ساعة متواصلة، تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثة تعود لإحدى قاطنات المبنى ما يرفع عدد الضحايا الى خمسة.
وستستكمل العمليات ليلا بحثا عن مواطنتين وعاملة أجنبية لا زلن في عداد المفقودين حتى الساعة.
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