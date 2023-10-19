الخارجية الكندية دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها إلى "تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمنيّ والاضطرابات المدنية".



وكتبت على موقعها الرسميّ أنّه "من الممكن أن يتدهور الوضع الأمنيّ أكثر من دون سابق إنذار، وفي حال اشتداد النزاع المسلح مع إسرائيل، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد. وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة."



وطالبت رعاياها "بضرورة التفكير في المغادرة، إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان."