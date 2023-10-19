قصف معادٍ على قرى في القطاع الغربي ومحيط علما الشعب

تعرّض عدد من قرى القطاع الغربيّ، في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب، لقصف اسرائيلي مباشر، في ساعات الفجر الأولى.