أدرعي: الجيش الاسرائيلي شنّ خلال ساعات الليل غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصّة X ان "الجيش الاسرائيلي شنّ خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان. بين الأهداف تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة).

جاءت الغارات ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل على مدار الـ 24 ساعة الماضية."