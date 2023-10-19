أدرعي: الجيش الاسرائيلي شنّ خلال ساعات الليل غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله

شن جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية مع لبنان. بين الأهداف تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة).
جاءت الغارات ردًا على عمليات… pic.twitter.com/Vo4eIXNMTJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2023
شن جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية مع لبنان. بين الأهداف تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة).
جاءت الغارات ردًا على عمليات… pic.twitter.com/Vo4eIXNMTJ