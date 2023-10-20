المقاومة الاسلامية: مهاجمة موقعي بركة ريشا وراميا وموقع العاصي وموقع ‏هرمون بالصواريخ والأسلحة المناسبة

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا بعد ظهر يوم الجمعة موقعي بركة ريشا وراميا وموقع العاصي وموقع ‏هرمون بالصواريخ والأسلحة المناسبة "، كما هاجموا "تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".