المقاومة الاسلامية: إستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت..رداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان "رداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح". ‏