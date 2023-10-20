أمن الدولة تضرب طوقًا حول مطمر الدورة بعد العثور على قنابل ومتفجّرات فيه (صور)

ضربت عناصر من أمن الدولة طوقاً حول مطمر الدورة منذ قليل، وكشف مصدر من المديرية أن شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة عثرت على كمّيّة من القنابل اليدوية والمتفجّرات في المطمر، وتم استدعاء خبير عسكري من الجيش لتفكيكها.