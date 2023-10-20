انتشال جثة المواطنة السابعة من انهيار مبنى المنصورية واستمرار البحث عن العاملة الاجنبية

انتشل عناصر الدفاع المدني جثة مواطنة من تحت انقاض المبنى الذي انهار في المنصورية، وهي الأخيرة بين المفقودين اللبنانيين,



ويواضل العناصر البحث عن المفقودة الأخيرة وهي عاملة أجنبية.