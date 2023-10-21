مطلوب للقضاء بجرم قتل أوقفته شعبة المعلومات في برج البراجنة

حدّدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) بحقه خلاصة حكم بجرم قتل.



وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أسود في محلة برج البراجنة، حيث عملت على توقيفه وضبط الدراجة.



وبتفتيشه، تم ضبط مبلغ /1،225،000/ ل.ل.، و/110/ دولار أميركي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، بالإضافة إلى إقدامه بتاريخ سابق على سرقة دراجة آلية من محلة الضاحية.