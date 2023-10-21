قوى الأمن: تدابير سير اعتباراً من يوم غد على طريق حمانا- قرنايل- مفرق بزبدين

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة تأهيل طريق حمانا- قرنايل- مفرق بزبدين، بأعمال تعبيد الطريق الممتد من مفرق صليما- بزبدين باتجاه مفرق رأس المتن، وصولاً إلى بعد مفرق رأس المتن 100م باتجاه بلدة حمانا، وذلك اعتباراً من الساعة6،00 صباحاً لغاية الساعة 19،00 من تواريخ 22، 23، و24-10-2023.



وستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.



ويرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.