المقاومة الإسلامية:‏ قصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا عصر اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة". ‏

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