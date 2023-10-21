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المقاومة الإسلامية: قصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة
امن وقضاء
2023-10-21 | 11:01
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المقاومة الإسلامية: قصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة
أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا عصر اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة".
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