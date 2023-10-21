المقاومة الإسلامية: استهداف موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة

أعلنت "المقاومة الإسلامية"في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة".