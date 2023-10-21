المقاومة الإسلامية: استهداف ‏قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي في ثكنة هونين

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف ‏قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. "