قوى الأمن: تعميم صورة مفقود غادر منزله في الشويفات ولم يعد

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: محمد محمود حمود (مواليد عام 1986، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في محلة الشويفات– شارع الأجنحة الخمسة بتاريخ 18-10-2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 470635-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.