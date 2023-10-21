المقاومة الاسلامية نعت بلال نمر رميتي وعلي خليل خريس

نعت المقاومة الاسلامية "الشهيد بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، والشهيد علي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان واللذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".