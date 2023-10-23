اعتصام لمؤسسات وجمعيات اهلية فلسطينية رفضا لمواقف وكالة الأونروا

نفذت مؤسسات وجمعيات اهلية فلسطينية، أمام مقر وكالة الأونروا في بيروت، إعتصاماً رفضا لمواقف وكالة الأونروا تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة وعجز المنظمات الدولية على حدِ قولها.