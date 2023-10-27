المقاومة الاسلامية: هاجمنا موقع ″مسكاف عام″ بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انها هاجمت عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع ″مسكاف عام″ بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّرت قسماً من تجهيزاته الفنية.‏