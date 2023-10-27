المقاومة الإسلامية: مهاجمة موقع "ابو دجاج" بالأسلحة المناسبة

أعلنت المقاومة الإسلامية انه عند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 27-10-2023 هاجمت موقع "ابو دجاج" بالأسلحة المناسبة ودمّرت قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية.