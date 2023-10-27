المقاومة الإسلامية: مهاجمة مواقع رويسات العلم السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انها هاجمت عصر يوم الجمعة الواقع في 27-10-‌‏2023 بالصواريخ الموجهة مواقع رويسات العلم، السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.