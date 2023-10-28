مروّجا مخدّرات في الضبية في قبضة شعبة المعلومات.. ماذا ضُبط بحوزتهما؟

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الاخلي مروجي مخدّرات في محلّة الضبيّة، وذلك في ساحة حلبا بتاريخ 25-10-2023، وهما:



ف. و. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

م. س. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).



وبتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما: مسدس حربي، /44/ طبة بلاستيكية تحتوي على مادّة الكوكايين، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ سجائر.



وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في محلة الضبيّة لقاء مبلغ /150/ دولاراً أميركيًا يوميّاً.