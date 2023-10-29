قوى الأمن تعمم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في بلدة فريديس ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاديا خالد أسعد (من مواليد عام 1997، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 28-10-2023، منزل ذويها الكائن في بلدة فريديس، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.